Quant aux sportifs et passionnés de cyclisme, ils vivront l’expérience de l’une des plus mythiques ascensions du monde, celle du Géant de Provence.

Assis confortablement dans votre transat, vous vivrez des instants uniques et privilégiés. Nous disposons de 3 blocs sanitaires, dont 1 équipé pour Personnes à Mobilité Réduite. Le Pastory est votre camping pour vous reposer et vous ressourcer pleinement, mais pas seulement !

Venez séjourner en Provence, le temps d’un week-end ou de vacances prolongées, pour vivre au cœur d’une nature préservée et admirer la beauté du mystérieux et fantastique Mont Ventoux. Le Pastory vous propose l’art de vivre vos vacances dans un cadre naturel, à l’ombre des pins et des chênes verts.

Véritable attraction du village et typique de la région, le marché provençal de Bédoin se tient tous les lundis matin. Vous y découvrirez tous les trésors et spécialités de la région et particulièrement du Ventoux.

Notre chalet réception est ouvert à 8h pour vous proposer un choix de pains et de viennoiseries. Au cours de la journée, vous aurez à votre disposition des boissons fraiches et des glaces.

Enfin, nous nous ferons un plaisir de vous présenter les nombreuses activités sportives et culturelles de Bédoin et de ses alentours, ainsi que l’ensemble des chemins de randonnées, circuits VTT tous niveaux et parcours d’escalade. En effet, Le Pastory est le point de départ de nombreuses excursions et visites des environs.

Pour les amateurs de baignades, le centre nautique du village à proximité du camping (800 mètres à pieds), et les 3 lacs environnants feront la joie des petits et des plus grands.